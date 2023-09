Geburt zur Begrüßung Warum der 16-jährige Bing Yang Lin aus Taiwan ein Praktikum in Lotte macht Von Ursula Holtgrewe | 06.09.2023, 07:51 Uhr In der Tierarztpraxis hat Praktikant Bing umsichtig bei Untersuchungen von Dr. Axel Zinke assistiert, etwa durchs Festhalten von Hund Jamy. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down

Anfang August kam Bing Yang Lin bei Familie Kunze in Wersen an. Extra für ein Praktikum, das er in der Bürener Tierarztpraxis Schnebel/Zinke macht. Warum?