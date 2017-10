Neue Trikots von Pfau Tec Guter Saisonauftakt für AKC-Sportkegler aus Quakenbrück

Quakenbrück. Die Sportkegler des AKC Quakenbrück sind recht erfolgreich in der Saison 2017/2018 gestartet. Rechtzeitig zum Saisonbeginn hatte die Firma Pfau Tec den drei Mannschaften, die in der Verbandsliga Niedersachsen und der Bezirksoberliga West starten, neue Trikots gesponsert.

Für die 1. Mannschaft des AKC gab es zur Saisonpremiere in der Verbandsliga eine 1:2-Auswärtsniederlage beim SV Union Lohne. Nach dem ersten Block gingen die Grafschafter mit 45 Holz in Führung. Der Mittelblock mit Marcel Straub und Georg Hilgefort 786 Holz (Tagebester) holten den Rückstand auf, sodass der AKC mit sogar mit 110 Holz führte. Im Schlussblock kamen Frank Budde und Michael Thobe überhaupt nicht mit den Bahnen zurecht, sodass die Quakenbrücker das Spiel noch mit über 70 Holz verloren. Zumindest der Zusatzpunkt ging verdient ins Artland.

Union Lohne - AKC Quakenbbrück I 2:1 (41:37; 4433:4356 Holz). – AKC: Jörg Hanke 723, Ulrich Nolde 751, Marcel Straub 761, Georg Hilgefort 786, Frank Budde 664 und Michael Thobe 671.

Im ersten Heimspiel dann feierte die 1. Mannschaft den ersten Saisonerfolg. Mit 2:1 setzten sich die Quakenbrücker gegen die KF Nordhorn-Listrup II durch, gegen die sie im Vorjahr ihr Heimspiel noch verloren hatten. Daher war der AKC vorgewarnt, dass mit Nordhorn ein starker Gegner ins Artland kam. Wie gewohnt startete der AKC mit Ulrich Nolde und Jörg Hanke. Beide kegelten mit 791 und 770 Holz gute Ergebnisse und nahmen den Gegner aus Nordhorn 102 Holz ab. Im Mittelblock nahmen Marcel Straub und Georg Hilgefort mit 785 und 801 Holz den Gegnern weitere 100 Holz ab. Der Zusatzpunkt ging nach Nordhorn, weil der Nordhorner Wilfried van Haaften im Schlussblock mit 817 Tagesbestergebnis erzielte. Für einen 3:0-Sieg hätten Michael Thobe und Frank Budde über 733 Holz kegeln müssen. Michael Thobe schaffte es, dank 222 Holz auf Bahn 3 auf 753 Holz zu kommen. Bei Frank Budde blieb das Zählwerk bei 708 Holz stehen.

AKC I - KF Nordhorn-Listrup II 2:1 (45:33; 4608:4484). – AKC: Ulrich Nolde 791, Jörg Hanke 770, Marcel Straub 785, Georg Hilgefort 801, Michael Thobe 753, Frank Budde 708.

Die zweite Mannschaft des AKC startete mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Darme/Lingen in die Bezirksoberliga-Saison. Mit nur wenig Training kegelte Matthias Eick mit 755 Holz Tagesbestleistung.

AKC II - SG Darme/Lingen 2:1 (44:34; 4325:4228). – AKC II: Helmut Abeln 746, Rene Kuttler 695, Matthias Eick 755, Lars Rennings 746, Andreas Köneke 710, Hartmut Amon 673.

Bereits drei Saisonspiele hat die dritte Mannschaft des AKC in der Bezirksoberliga absolviert. Zum Auftakt feierte das Team einen 2:1-Heimsieg über den VOK Osnabrück II. Von Anfang an hatte der AKC die Partie im Griff. Mit 35 Punkten in der Zusatzwertung ging der Zusatzpunkt verdient an die Gäste nach Osnabrück. Tagesbester wurde Matthias Eick mit 751 Holz.

AKC III - VOK Osnabrück II 2:1 (43:35; 4271:4205). – AKC III: Hans Müller 743, Günter Fuchs 666, Elmar Tewes 716, Monika Lamping 676, Thomas Lamping 719, Matthias Eick 751.

Bei der 1:2-Auswärtsniederlage beim KF Nordhorn-Listrup III kegelte Elmar Tewes mit 745 Holz das beste Ergebnis für den AKC.

KF Nordhorn-Listrup III - AKC III 2:1 (42:35; 4321:4269). – AKC III: Hans Müller 737, Günter Fuchs 682, Monika Lamping 723, Ingmar Koste 658, Thomas Lamping 724, Elmar Tewes 745.

Lediglich drei Einzelwertungspunkte fehlte dem AKC III bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen den KSV Georgsmarienhütte II. Die beste Zahl für den AKC kegelte Hans Müller mit 749 Holz.

KSV Georgsmarienhütte II - AKC III 3:0 (50:28; 4547:4379). – AKC III: Elmar Tewes 725, Lukas Ehlmann 742, Monika Lamping 696, Ingmar Koste 736, Hans Müller 749, Thomas Lamping 731.