Großer Erfolg für Tobias Hummert Heeker holt Gold und Bronze bei Deutscher Meisterschaft

to Alfhausen. Mit einem hervorragenden dritten Platz ist Tobias Hummert von den Deutschen Meisterschaften der Junioren im sportlichen Schießen aus München zurückgekehrt. Mit seiner Mannschaft gewann er sogar den Deutschen Meistertitel.

Zu Hause ist der 17-Jährige im Alfhausener Ortsteil Heeke, erst seit knapp drei Jahren schießt er in der Kategorie „Wurfscheibe“. Der erfolgreiche Jungschütze hat sich dem westfälischen Schießsportclub Schale angeschlossen, dort befindet sich auch der Landestützpunkt Westfalen, der Bundesstützpunkt sowie das Olympia-Ausbildungszentrum für die Schießdisziplin Wurfscheibe.

Gymnasiast trainiert zweimal in der Woche

Zweimal in der Woche wird Tobias Hummert von seinen Eltern zum Training in das rund 40 Kilometer entfernt liegende Schale chauffiert. Derzeit besucht der frischgebackene Deutsche Meister in der Mannschaftswertung das Berufliche Gymnasium Technik in Osnabrück und hat nebenbei in diesem Jahr die Jagdprüfung bestanden. Sein Vater Carsten ist selbst begeisterter Jagdschütze, aktiver Jäger und in der Jägerschaft Bersenbrück seit einigen Jahren als Schießobmann im Vorstand tätig. Über seinen Vater ist Tobias eher zufällig zum Schießsport gekommen, so begann letztlich seine Begeisterung für das sportliche Trap-Schießen. Schon bald stellten sich die ersten bemerkenswerten Erfolge ein, beispielsweise 2015 der Einzel-Landesmeistertitel in der Klasse Junioren und damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. 2016 folgten die Bronzemedaille der Einzel-Landesmeisterschaften und zeitgleich die Goldmedaille bei den Mannschafts-Landesmeisterschaften.

Bestleistung: 115 von 125 möglichen Wurfscheiben

In diesem Jahr schlossen sich zwei weitere Landesmeistertitel, einmal als Einzelschütze und einmal in der Mannschaftswertung, an. Komplettiert wurde das bislang sportlich erfolgreiche Jahr 2017 für Tobias Hummert mit dem Sieg in der Jugendverbandsrunde des Deutschen Schützenbundes, dem Deutschen Meistertitel in der Mannschaftswertung sowie Platz drei in der Einzelwertung bei der Deutschen Meisterschaft in München mit persönlicher Bestleistung: 115 von 125 möglichen Wurfscheiben hat der junge Alfhausener dabei mit seiner Flinte treffen können.

Nun geht es der Mütze „an den Kragen“...

Beim nächsten Training mit seinen Vereinskollegen in Schale wird die Baseball- Mütze von Tobias Hummert „zerschossen“. „Das ist ein Brauch unter den Schützen, wenn jemand bei einem offiziellen Wettkampf das erste Mal 25 Tauben hintereinander trifft, so wie bei mir in München“, lächelt der erfolgreiche Schütze aus Heeke. Den Verlust der Mütze wird er sicher mit Blick auf das sportlich sehr erfolgreiche Jahr verschmerzen können.