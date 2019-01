Quakenbrück/Paderborn. Jetzt gilt es für das NBBL-Team der Young Dragons, die wertvollen Erfolge über die Rostock Seawolves und Hamburgs Piraten zu bestätigen und den nächsten Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

Im elften Spiel der Nachwuchs Basketball Bundesliga (U19) tritt die Mannschaft von Headcoach David Gomez beim Tabellenvorletzten an, den Uni Baskets Paderborn. Der Anpfiff in der Sporthalle des Reismann-Gymnasiums erfolgt am Sonntag um 15 Uhr, und die Spannung steigt, trotz oder gerade wegen der Favoritenstellung.

Eine Pflichtaufgabe ist das Spiel allemal, ein Erfolg aber keine Selbstverständlichkeit, denn auf dem glatten Paderborner Parkett ist in der NBBL über die Jahre schon so mancher Verein unverhofft ausgerutscht. Daher gilt „höchste Sicherheitsstufe“, weil beim Fight um die Playoff-Teilnahme durch den reduzierten Kader bei Trainingseinheiten und Punktspielen sich die Chancen verringert haben.

Alle Leistungsträger dabei

Zum Glück kann David Gomez bei den Uni Baskets Paderborn, die aktuell bei drei Siegen und sieben Niederlagen stehen, diesmal wieder auf alle Leistungsträger zurückgreifen, da am Sonntag keine Abstellungen zu den Vechtaer oder auch zu den Quakenbrücker Regionalligateams anstehen. „Wir sind bereit für die Begegnung und wollen unsere Siegesserie auf jeden Fall ausbauen. Im Hinspiel hatten wir gegen Paderborn phasenweise Probleme. Uns muss es gelingen, ihren Spielaufbau zu stören und gegen ihre Big Men gut beim Rebound zu arbeiten. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir gerade beim Defensiv-Rebound wach sind, mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen und dann sofort umschalten, um auch schnell zum Abschluss zu kommen“, betont der Spanier mit Nachdruck.

Beruhigend: Das Hinspiel wurde mit 82:66 gewonnen; Radii Caisin schaffte 32 Punkte und 14 Rebounds. Dass man jetzt wieder gut im Rennen ist, liegt nicht allein an Caisin. David Gomez: „Wir haben uns als Team gefunden, gerade in der Defense. So wie ich an die Spieler glaube, vertrauen sie sich auch untereinander. Jeder macht einen guten Job, der gesamte erweiterte Kader.“