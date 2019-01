Neuenkirchen Nach der Weihnachtspause erfolgte der Auftakt zu den letzten vier Runden in der Ponyliga Osnabrück in Neuenkirchen im Hülsen. Anne Schwertmann führte durch die sechs Spiele.

Beim Reit- und Fahrverein Neuenkirchen ging es rund. In der Gesamtwertung gab es einen Führungswechsel. Mit einem Wettkampfpunkt Vorsprung liegt Berge I bei gleicher Spielpunktzahl an der Spitze. Tagessieger wurde Rieste Alfsee I.

In Startgruppe I lieferten sich Fürstenau I und Berge I einen spannenden Wettkampf. Fürstenau entschied nur das Becherrennen für sich und musste bei vier Spielen Berge I den Vortritt lassen. Damit sicherte sich Berge mit 47 Spielpunkten und neun Wettkampfpunkten die Tabellenführung vor dem Fürstenauer Team, das ebenfalls 47 Spielpunkte, aber nur acht Wettkampfpunkte hat. Dritter in dieser Gruppe war Berge III, die mit dem Kartoffelrennen nur ein Spiel gewannen. Damit fiel Berge III auf den zehnten Platz zurück.

Knappes Ergebnis in Gruppe 2

In der zweiten Gruppe trafen Rieste-Alfsee II, Ankum I und Berge II aufeinander. Dort ging es noch knapper zu. Rieste-Alfsee und Ankum holten jeweils 13 Spielpunkte, Berge II zehn Spielpunkte. Damit liegt Rieste-Alfsee zusammen mit Ankum I auf den dritten Tabellenplatz vor Menslage I und Ankum II.

Die erste Mannschaft der Ponyspieler Rieste-Alfsee, die den Tagessieg errangen, verbesserten sich in der Tabelle um fünf Plätze. Nach dem offiziellen Ende hatten dann noch Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren ihren Spaß bei einem zusätzlichen von Rieste-Alfsee in die Wege geleiteten Wettkampf.

Die vierte Runde findet am 10. Februar in Ankum statt. Die Tabellenführer Berge I und Fürstenau I treffen erneut aufeinander. Dritter in der Gruppe ist dann Rieste-Alfsee II. In der zweiten Gruppe gehen Ankum I, Menslage I und Ankum II an den Start.