Bersenbrück. Spannende Spiele auf einem hohen Niveau haben die zahlreichen Zuschauer in der Sporthalle des Gymnasiums bei der Bezirksmeisterschaft der weiblichen U-16-Volleyballjugend erlebt.

Der große Favorit aus Lathen setzte sich erwartungsgemäß deutlich durchs und wurde Bezirksmeister 2019. Die Spielgemeinschaft Halen/Bersenbrück scheiterte im Halbfinale knapp mit 1:2 an Bad Laer und wurde am Ende Vierter hinter Emlichheim. Die vier Erstplatzierten haben sich für die Nordwestdeutsche Meisterschaft, die am 23. und 24. März ebenfalls in Bersenbrück ausgetragen wird, qualifiziert.

Raspo Lathen war eine Klasse für sich. In der Vorrunde setzten sie sich klar gegen Leschede und Halen/Bersenbrück (25:12, 25:14) durch. Im Halbfinale folgte ein 2:0 gegen Emlichheim, und im Finale wurde auch gegen Bad Laer kein Satz abgegeben.

Für die Spielgemeinschaft Halen/Bersenbrück startete die Bezirksmeisterschaft erst nach dem Auftaktspiel gegen Lathen richtig. Gegen Leschede ging es um den Einzug ins Halbfinale. Entsprechend motiviert, gingen beide Teams ins Spiel. Der Gastgeber erwischte den besseren Start und spielte schnell eine beruhigende Führung heraus. Insbesondere im Angriffsspiel hatte die Spielgemeinschaft klare Vorteile und siegte im ersten Durchgang ungefährdet mit 25:15. Im zweiten Satz gab es zunächst das gleiche Bild, ehe Leschede besser ins Spiel fand und die Nachlässigkeiten des Gastgebers besser ausnutzte. Zwei Satzbälle hatte Leschede schließlich, doch der Satz ging noch mit 27:25 an Halen/Bersenbrück. Damit war das gesteckte Ziel, das Erreichen des Halbfinales, geschafft.

Im Halbfinale kam es zur Neuauflage des Kreismeisterschaftsfinales gegen Bad Laer. Im September hatte die Mannschaft aus dem Südkreis knapp mit 2:1 gewonnen, und auch dieses Mal sollte es wieder spannend werden. Halen/Bersenbrück erwischte einen guten Start und zeigte sich in der Feldverteidigung sehr beweglich. Besonders über die beiden Mittelangreifer Maya Sendner und Henrike Schröder wurden viele direkte Punkte erzielt und mit 25:21 der erste Durchgang gewonnen.

Bad Laer steckte jedoch nicht auf und hatte im zweiten Durchgang eine starke Aufschlagserie, die für eine klare Führung sorgte. Maya Sendner musste jedoch verletzt vom Platz, und Halen/Bersenbrück konnte diesen Ausfall nicht mehr kompensieren. Mit 12:25 und 6:15 gingen die folgenden Sätze verloren.

Die Luft war nun raus, und im Spiel um den dritten Platz wurde noch einmal komplett durchgewechselt. Nach der zunächst starken Leistung im Halbfinale und dem dann folgenden Ausscheiden war keine Kraft mehr für das Spiel gegen den SCU Emlichheim vorhanden. Das 11:25 und 13:25 fiel dementsprechend deutlich aus.

Das Trainerteam Edda Zahn, Sylke Sendner und Torsten Schröder waren mit dem Abschneiden ihrer Mädels dennoch gut zufrieden. Bis zur Nordwestdeutschen am 23. und 24. März in Bersenbrück gibt es dennoch viel Trainingsarbeit.