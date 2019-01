Quakenbrück Deutliche Siege, aber auch Niederlagen hat es am Wochenende für die Basketball-Mannschaften des Quakenbrücker TSV gegeben.

Zu unerfahren und physisch deutlich schwächer waren die U18-Junioren aus Bramsche, die in der Landesliga dem QTSV mit 38:80 Punkten unterlagen. Auch der QTSV II gewann sein Bezirksligaduell gegen die Reserve des TuS klar mit 64:47 Zählern.

Die dritte Herrenmannschaft hat nach dem 61:80 beim Hagener SV II einen schweren Stand. Die zweite Damenmannschaft verlor auswärts gegen TV Vörden III, die weibliche U18 schlug hingegen Eintracht Rulle mit 78:59.

Das stärkste Team boten die Trainer Jannik Lokudu und Danielius Lavrinovicius gegen den TuS Bramsche auf. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn Gegner fielen schon in den ersten Vierteln (19:10 / 21:14) zurück. Der Druck des QTSV – mit mehreren NBBLern – hielt an. Über ein 60:28 (30.) wurde mit dem 81:38(40:24)-Erfolg der zweite Platz betoniert. Am 20.Januar geh es nach Lesum.

Ein 11:16-Rückstand macht einen Meisterschaftsanwärter nicht nervös. Das traf auf das Duell des QTSV II gegen die Bramscher Reserve zu, die zwar zur Pause (24:27) noch führte, aber beim 21:10-Lauf des Güldenpfennig- Kaders im dritten Viertel wackelte, dem 19:10-Schlussakkord des QTSV II ebenfalls nur wenig entgegensetzte und schließlich ein 64:47 hinnehmen musste.

Nur zu gerne hätte die „Zweite“ der QTSV-Damen dem TVV III die Punkte abgenommen. Das 63:52 muss nicht beunruhigen: Das Zimmermann-Team (10:10) verbleibt im Mittelfeld. Der Abstiegssog droht dem Bezirksklassenteam, das trotz intensivierten Trainings beim 45:60(20:34) gegen den TuS Bramsche III das Steuer nach holprigem Start (11:22) nicht herumreißen konnte. Dagegen schauen sich die U18-Juniorinnen durch das 78:59 über Eintracht Rulle die Bezirksliga weiter von oben an, und die Jungs der U14 (II) feierten ein 45:44 gegen SC Rasta Vechta.