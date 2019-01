Ankum. Die Endrunde des Fortuna-Cups in der Ballsporthalle Ankum dominierten die Favoriten TuS Bersenbrück, Quitt Ankum und FC SW Kalkriese. Außenseiter SC Achmer sorgte für eine kleine Überraschung und gehört nun auch zum Kreis der Masters-Qualifizierten.

„Ich freue mich sehr für die Mannschaft, dass wir es zum Master geschafft haben. Mit meiner Auszeichnung als bester Torwart habe ich gar nicht gerechnet“, gab Achmers Florian Bury zu. Seine Mannschaft erwischte bei der 1:2-Niederlage gegen Quitt Ankum einen schlechten Start in die Gruppenhase der Endrunde. Dennoch gelang mit zwei anschließenden Siegen noch der Sprung in das Halbfinale und somit zum Masters.

„Gegen Merzen (2:0) und Fürstenau (1:0) haben wir super gekämpft“, lobte Bury, der im Halbfinale gegen Bersenbrück im Mittelpunkt stand. Der 31-Jährige parierte nach der frühen TuS-Führung durch Nicolas Eiter mehrfach glänzend. Seine Teamkollegen verpassten während einer Zeitstrafe gegen Torschützenkönig Amir Redzic aber den Ausgleich, ehe die Bersenbrücker Aaron Goldmann und Tardeli Malungu per Doppelschlag für die Entscheidung sorgten.

Im Anschluss an die Partie gerieten Bury und Malungu kurzzeitig aneinander, die Rudelbildung löste sich aber schnell auf. Dementsprechend sachlich fiel auch das Fazit vom Torhüter aus: „Man merkt, dass die jeden Fehler bestrafen. Schade, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“

Titelträume

An seiner Chancenverwertung scheiterte auch der FC SW Kalkriese. Die Kalkrieser besiegten in der zweiten Gruppe FC Talge (1:0) und TuS Engter (3:1) und verloren knapp gegen die Bersenbrücker (1:3). Im Halbfinale endeten die Titelträume etwas überraschend gegen Ankum (1:2).

„Die ersten zwei Minuten haben wir verschlafen und lagen 0:2 zurück. Wir haben dann das 1:2 gemacht und waren die letzten fünf, sechs Minuten klar besser. Leider hatten wir etwas Pech und haben die Tore nicht gemacht“, erklärte Kalkrieses Patrick Schwarz, der insgesamt aber ein positives Fazit zog: „Wir haben uns gut verkauft und fahren wieder zum Masters.“

Bis zuletzt hatte seine Mannschaft im Halbfinale gegen Ankum auf den Ausgleich gedrängt. Zur Dramatik passte der Lichtausfall im vorderen Teil der Halle kurz vor dem Ende der Partie. „Wir konnten froh sein, dass der Hausmeister da war und uns das Licht wieder angemacht hat. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn es nicht mehr angegangen wäre“, war Turnierleiter Stefan Frerker nach dem fünften und endlich erfolgreichen Versuch sichtlich erleichtert.

Anzeige Anzeige

Frerker freute sich besonders über die tolle Atmosphäre, die durch die unterschiedlichen Fangruppen erzeugt wurde: „Das macht einfach Spaß. Wir hatten ja schon bei anderen Vereinen in der Vorrunde dieses besondere Feeling. Absoluten Respekt, vor allem an Engter und Talge.“ Die beiden Außenseiter hatten auf den Rängen die Stimmungshoheit und unterstützten sich gegenseitig. Dennoch reichte es für beide Teams in der Gruppe mit Bersenbrück und Kalkriese nicht zum Weiterkommen. Bei der 30. Auflage, die im Dezember 2019 beginnt, kann ein neuer Anlauf genommen werden.