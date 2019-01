Fürstenau. Ulli Neumann, der langjährige Vorsitzende der Spielvereinigung Fürstenau, gibt das Amt in jüngere Hände. 46 Jahre war er aktiv als Trainer der Sparte Vollyeball sowie als Spartenleiter. Die vergangenen 22 Jahre war er Vorsitzender des Vereins. Im Sommer 2019 wird er das Amt abgeben.

Nachdem im Frühjahr 1973 die neue Sporthalle fertiggestellt war, gründete Ulli Neumann in der Spielvereinigung Fürstenau die Sparte Volleyball. Schon in der ersten Saison 1972/73 nahmen drei Herrenmannschaften am Punktspielbetrieb teil. Unter seiner Leitung wurde Fürstenau Austragungsort des dritten Spieltages der Junioreneuropameisterschaften im Volleyball. Mehr als 350 Zuschauer verfolgten die Spiele. Doch leider färbte dieses Großereignis nicht auf den Fürstenauer Herrenvolleyball ab. Von 1977 gab es keine Herrenmannschaft mehr.

Inzwischen hatte Ulli Neumann, anfangs zusammen mit Gerd Deistler, zahlreiche Mädchen aus der IGS für den Volleyballsport gewinnen können. Ab Mitte der 1970er Jahre gelang jedes Jahr ein Aufstieg, zuerst in die Bezirksklasse, dann in die Bezirksliga und schließlich mit Ulli Neumann als Trainer und mit der überragenden Spielerin Marianne Wulfern in die Bezirksoberliga. Dort spielte Fürstenau von 1979 bis 1983.

Bis zu zehn Volleyballteams trainiert

Auch bei den Jugendmeisterschaften wurden mehrmals die Niedersächsischen Landesmeisterschaften erreicht. Bei dem Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ erreichten die Mädchen mit Ulli Neumann als Trainer 1978 und 1979 das niedersächsische Finale. Ein Sieg und somit die Fahrt nach Berlin blieb ihnen allerdings verwehrt.

Ab 1979 kamen auch die Herren wieder zurück. Bis zu seinem Austauschjahr in Australien 1987 blieb Ulli Neumann Spartenleiter im Volleyball. Nach seiner Rückkehr bis zu seiner Pensionierung 2010 trainierte er viele Erwachsenen- und Jugendmannschaften. Es gab bis zu zehn Volleyballmannschaften. Der größte Erfolg der Sparte Volleyball während dieser Zeit war die Teilnahme der männlichen D-Jugend an der Deutschen Meisterschaft in Rotenburg/Fulda mit der Trainerin Christiane Priebe-Beumler im Jahre 1994.

Gründungsjahr des Vereins recherchiert

1989 wurde Ulli Neumann neben dem Vorsitzenden Lothar Kohlschmidt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Im Jahr 1997 wurde er dann selber Vorsitzender. Zu den Dingen, die er in diesen insgesamt 22 Jahren initiiert, angestoßen und verändert hat, gehören die Beachvolleyballturniere, die 125- Jahr-Feier und die Sportreporte. Die Beachvolleyballturniere von Mitte der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre, erst auf dem Marktplatz und dann auf der Schlossinsel, gehören zu den herausragenden Ereignissen dieser Zeit. Neumann kümmerte sich außerdem um die Neugestaltung des Nikolausturnens. Dazu gehörte auch die Herausgabe der Mitmachblätter.

Im Jahr 1998 feierte die Spvg. Fürstenau ihr 90-jähriges Bestehen. Den Recherchen von Ulrich Neumann im Staatsarchiv ist es zu verdanken, dass das Gründungsjahr des Turnvereins 1883 bekannt wurde und durch die Mitgliederversammlung als Ursprung des Sports in Fürstenau anerkannt wurde. So konnte die Spielvereinigung 2008 nochmals feiern, diesmal ihr 125-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktivitäten auf dem IGS-Sportplatz. Unter seiner Federführung sind für beide Feiern jeweils Chroniken entstanden.

Partnerschaften und Austausch gefördert

Seit 2010 wurden jährlich zum Neujahrsempfang Sportreports herausgegeben, in denen die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Sportjahres festgehalten waren. Schon in den 1990er Jahren wurde der Neujahrsempfang durch die Wahl einer Sportlerin, eines Sportlers und einer Mannschaft des Jahres aufgewertet.

Mehrere Jahre war die Spvg. Fürstenau Stützpunktverein für „Integration durch Sport“. Besonders gefördert hat Ulli Neumann die Partnerschaft zu anderen Vereinen, vor allem zu seinem Studentensportverein TuSpo Weende/Göttingen, zu den Volleyballern aus Chemnitz und Garwolin in Polen und zu Electronic Borgsdorf, der Partnergemeinde Fürstenaus. Auch wenn der Volleyball in den vergangenen Jahren weniger Bedeutung im Sportverein hat, sind diese Kontakte geblieben und führen immer noch zu gegenseitigem Austausch.