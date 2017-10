Nach den Herbstferien Zirkus „Lohnelli“ gastiert in der Grundschule Lohne

Wietmarschen. Zum 40-jährigen Bestehen der Grundschule Lohne wird dort nach den Herbstferien der Zirkus „Lohnelli“ gastieren.

Auf eine Zirkuswoche der besonderen Art dürfen sich alle Kinder und ein großes, engagiertes Team, bestehend aus Eltern, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Lehrerinnen freuen. Bereits zum dritten Mal werden die Jungen und Mädchen unter professioneller Anleitung in der Manege zum Beispiel in die Rollen von Clowns, Akrobaten, Fakiren und vielen anderen interessanten Zirkusfiguren schlüpfen.

Im Vorfeld sammelten die Kinder beim Laufen oder Radfahren fleißig Sponsorengelder, die von Verwandten und Freunden großzügig bereitgestellt wurden und zur Finanzierung des Großprojektes beitragen. Auch musikalisch und künstlerisch waren die Kinder in den letzten Tagen sehr aktiv. Bewegungsreiche Zirkuslieder wurden eingeübt, bunte Fensterdekoration wurde gebastelt und Zirkusbilder gemalt.

Ein echter Hingucker werden sicherlich die großflächigen Plakate sein, die viele Schülerinnen und Schüler unter künstlerischer Anleitung von Wolfgang Tautz erstellten und die in den nächsten Wochen den Bauzaun des Schulgeländes schmücken werden.

Nach der intensiven Vorbereitungszeit freuen sich nun insbesondere die Kinder auf eine spannende Zirkuswoche nach den Herbstferien. Gemeinsam mit der Zirkusfamilie Gerhard Sperlich wird dem Publikum nach den Probetagen wieder eine faszinierende Show dargeboten, in der die Kinder in eine bunte Zirkuswelt eintauchen dürfen. Zu folgenden Terminen darf sich das Publikum wieder auf bezaubernde Aufführungen der Kinder im Zirkuszelt auf dem Schulhof der Grundschule Lohne freuen: Donnerstag 19. Oktober, um 17 Uhr, Freitag, 20. Oktober um 10, 14 und 17 Uhr, Samstag, 21. Oktober, um 10 und 14 Uhr. Die Karten sind beim Schul- und Bürobedarf Latus und beim Lohner Kiosk Hilbers in Lohne (Kinder drei Euro), Erwachsene sechs Euro) zu erwerben.

