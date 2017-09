Kein Geld für Ausbau Straße in Wietmarschen selbst für Radfahrer gefährlich

Wietmarschen. Wer die Gemeindestraße Wietmarscher Twist am Rande der Gemeinde Wietmarschen befährt, sollte tunlichst nicht schneller als 20 km/h fahren, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Ölwanne des Autos durch das Aufschlagen auf die Fahrbahn aufreißt.

Bei einem Ortstermin machte sich jetzt der stellvertretende Verwaltungschef der Gemeinde Wietmarschen, Martin Osseforth, im Beisein von Anliegern erneut ein Bild von dem katastrophalen Zustand der circa 3,5 Kilometer langen Straße, die entlang des Wietmarscher Moores führt und den Ortsteil Füchtenfeld mit dem Ort Adorf in der Gemeinde Twist verbindet. An der Straße befinden sich nur sechs Wohnhäuser.

„Eine der schlechtesten Straße in Niedersachsen“

Die Anlieger vermuten, dass es in Niedersachsen kaum eine andere Straße gibt, deren Zustand so schlecht ist. „Die Situation hat sich in den letzten Jahren fortlaufend verschlechtert. Die Straße muss verkehrssicherer werden“, forderten Anliegerin Heike Koning und ihr Mann Dieter die Gemeinde dringend zum Handeln auf. Auch SPD-Ratsherr Andre Olthoff hatte kürzlich in einer Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses auf dasProblem hingewiesen.

„Für Motorradfahrer und Radfahrer geradezu lebensgefährlich“

„Für Motorradfahrer und Radfahrer ist die Verbindung wegen der tiefen Risse in der Fahrbahn geradezu lebensgefährlich“, berichtete die 49-jährige Altenpflegerin. Zwei ihrer Kinder, die die Schule besuchen, bringt sie morgens mit dem Auto zur nächsten Bushaltestelle, weil sie esnicht verantworten kann, dass die Kinder mit dem Fahrrad fahren. Kürzlich sei ein Motorradfahrer verunglückt und im Graben gelandet.

Bis zu 50 Zentimeter liegen zwischen „Berg“ und „Tal“

Dieter Koning verweist auf die extremen Wellen in der Fahrbahn, sodass zwischen „Berg“ und „Tal“ bis zu 50 Zentimeter Differenz liegen. „Am besten wäre es, wenn man die Asphaltdecke abfräsen und mit einer neuen Schicht belegen würde, um die gröbsten Unebenheiten zu beseitigen“, meinte der 53-jährige Landmaschinenmechaniker.

Große Probleme wegen des moorigen Untergrunds

Doch der stellvertretende Verwaltungschef Osseforth konnte sich mit dieser Lösung nicht anfreunden, da sie wegen des moorigen Untergrunds nicht von langer Dauer sei. Osseforth: „Mir haben meine Kollegen vom Bauamt gesagt, dass die Straße etwa drei Meter tief ausgekoffert werden müsste, um das Problem langfristig zu beseitigen. Für eine grundlegende Sanierung würden Kosten von schätzungsweise zwei Millionen Euro anfallen, die sich Gemeinde und Anlieger teilen müssten. Das ist völlig unrealistisch und widerspricht einer sparsamen Haushaltsführdung, zu der die Gemeinde verpflichtet ist.“

Gemeinde hofft auf öffentliche Zuschüsse für Ausbau

Die Gemeinde hoffe daher, dass in naher Zukunft im Rahmen des Wirtschaftswegebaus wieder öffentliche Zuschüsse vom Bund, Land, der EU und dem Landkreis zur Verfügung gestellt werden, damit die Gemeindestraße für eine Erneuerungsmaßnahme angemeldet werden könne. Osseforth kündigte an, dass eine Straßenbaufirma in den nächsten zwei Wochen neu aufgetretene Risse und Absackungen in der Fahrbahn beseitigen werde. Die Kosten für diese Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht übernehme die Gemeinde.

Künftig Tempolimit auf 20 km/h?

Kurzfristig solle auch das Schild wieder aufgestellt werden, das an der Ecke Ostende auf das Tempolimit von 30 km/h verweist. „In Abstimmung mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim könnte es sich als sinnvoll erweisen, die Geschwindigkeit in einem zweiten Schritt auf 20 km/h zu reduzieren“, meinte Osseforth, der darauf verwies, dass ein Teilbereich der Asphaltstraße im bewohnten Bereich in den Jahren 2001 und 2002 letztmalig mit öffentlichen Fördermitteln, Gemeindemitteln und Anliegerbeiträgen saniert wurde.

Als Radweg ausgewiesen

Derweil kann sich auch der Postbeamte Andreas Thien, der täglich die Post zu den Anliegern bringt, nur langsam mit dem gelben Postauto bewegen, um es nicht zu beschädigen. „Es ist die mit Abstand schlechteste Straße in meinem Zustellbezirk“, sagte er. Wer ein tieferliegendes Auto besitzt, kann nach den Worten des Ehepaars Koning die Straße in Gänze nicht benutzen. Anlieger Ewald Pieper meinte, dass auch die Verantwortlichen des Naturparks Bourtanger Moor/Bargerveen Interesse an einem guten Zustand der Straße haben müssten, da sie extra als Radweg ausgewiesen sei. Das angrenzende Wietmarscher/Dalumer Moor ist ein wichtiger Bereich des Naturparks.

