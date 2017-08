Kurz vor Mitternacht Lagerhalle in Lohne brennt bis auf die Grundmauern nieder

Bis auf die Grundmauern brannte die Lagerhalle in Lohne nieder. Foto: Hermann Bojer

Wietmarschen. Großeinsatz der Feuerwehr am späten Montagabend in Lohne: Kurz vor Mitternacht brannte dort an der Lohner Straße eine Lagerhalle an einem Bauernhof aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die 20 mal 30 Meter große Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung. Sofort wurden die Nachbarwehren aus Wietmarschen und Schwartenpol dazu gerufen. Umgehend begannen die Wehren mit dem löschen der Halle. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert. Hier musste die Feuerwehr eine Riegelstellung aufbauen, damit das Feuer nicht auf das Wohnhaus überspringt. In der Lagerhalle waren Sägespäne gelagert, die als Einstreu benutzt werden, ebenso waren geringe Mengen Kunstdünger gelagert. Außerdem befanden sich ein Förderband und ein Anhänger im Inneren, diese wurden durch den Brand beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz dauerte bis weit über Mitternacht, denn mit einen Bagger oder Radlader muss das brennende Material und Sägespäne auseinander gezogen werden, um weitere Glutnester abzulöschen. Die Lagerhalle brannte bis auf die Grundmauer nieder. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lohne Wietmarschen und Schwartenpol mit 10 Fahrzeugen und 65 Feuerwehrmännern. Zur Eigensicherung der Wehrmänner war ein Rettungswagen vor Ort sowie ein Notarzt aus dem Ort.