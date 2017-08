Großbaustelle in Wietmarschen Provisorische Bushaltestelle an der Eichenstraße

part Wietmarschen. Seit dem 10. Juli 2017 läuft in Wietmarschen die dritte Phase der Ortskernsanierung. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung werden in nächster Zeit noch weiter für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sorgen. Schüler, die an der Bushaltestelle Eichenstraße einsteigen, müssen deshalb vorübergehend für einige Meter umziehen.

Die Gemeinde Wietmarschen hatte beim Landkreis zum 17. Juli eine Vollsperrung beantragt, um einen reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten im Bereich der Wallfahrtskirche zu gewährleisten – und seither gibt es an der Straße „Am Markt“ auch kein Durchkommen mehr. Nicht nur Auto- und Radfahrer sind betroffen, auch für Linienbusse sind die Auswirkungen spürbar.

Kein Problem in den Ferien

Letztere nutzen seit Baubeginn nämlich eine Umleitung über die Straße Am Klostergang, um die Großbaustelle zu umfahren und anschließend die etatmäßige Haltstelle Eichenstraße anzusteuern. Da derzeit die Sommerferien laufen und nur wendige Linienbusse unterwegs sind, gab es bislang keine Probleme. Gelenkbusse, die oftmals für den Schülertransfer eingesetzten werden, würden allerdings bei der Enge der Straße an ihre Grenzen stoßen.

Provisorische Haltestelle

Die Gemeinde Wietmarschen hatten sich daher in den vergangenen Wochen um Alternativen für die Schulzeit bemüht. Die Lösung: Wenn am 3. August das neue Schuljahr beginnt, werden Schul- und Linienbusse nun nicht über die Straße Am Klostergang umgeleitet, sondern über die Lingener Straße (L45). Die Busse fahren demnach bis zur Einmündung Eichenstraße und biegen dort ein. Am Ende der Straße wird sich dann an der Kreuzung Eichenstraße/Zum Schlackenbölt eine provisorische Haltestelle befinden.

Bis zum 19. August

Für Schüler und Berufspendler, die bislang an der etatmäßigen Haltstelle Eichenstraße eingestiegen sind, bedeutet dies, dass Sie demnächst auf der anderen Straßenseite zusteigen müssen. Die provisorische Haltstelle wird für den Zeitraum vom 3. August bis zum 19. August eingerichtet. Anschließend soll die Straße an der Großbaustelle Am Markt wieder für den Straßenverkehr freigegeben, sodass der normale Verkehrsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Dank an Landkreis für Tempolimit

Die provisorische Haltstelle an der Kreuzung Eichenstraße/Zum Schlackenbölt konnte errichtet werden, da der Landkreis Grafschaft Bentheim für diese Zeit auf der Umleitungsstrecke Lingener Straße im Bereich der Einmündung Eichenstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Stundenkilometer angeordnet hatte. „Ohne die Geschwindigkeitsbegrenzung wäre die unübersichtliche Verkehrssituation für Gelenkbusse an dieser Stelle zu gefährlich gewesen“, teilte Bürgermeister Manfred Wellen mit. Die Gemeinde sei daher dankbar, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim die Pläne für die Umleitung unterstützt habe .