Neubau für 1,6 Millionen Euro Erste Phase der Grundschulsanierung in Lohne gestartet

Lingen. Die erste Bauphase im Zuge der Sanierung der Grundschule Lohne ist am Mittwoch erfolgreich mit dem Abriss des Gebäudeteiles an der Jahnstraße angelaufen: Bis zum Schuljahresbeginn 2018 soll an dieser Stelle ein Neubau in veränderter Ausrichtung entstehen.

Aus drei wird vorerst zwei – und aus Alt mach Neu. An der Grundschule in Lohne staubt es seit Mittwoch gewaltig, denn dort kreist derzeit im wahrsten Sinne des Wortes der Hammer. Der Grund ist der Beginn der ersten Bauphase der Grundschulsanierung, die die Gemeinde Wietmarschen eingeläutet hat.

Großprojekt

Die Sanierung der Grundschule Lohne ist das größte Bauprojekt in der Gemeinde Wietmarschen, das vollständig ohne Fördergelder auskommen muss. Die Neu- und Umbaumaßnahmen an der Einrichtung erfolgen sukzessiv in drei Bauphasen. Bürgermeister Manfred Wellen geht zum aktuellen Stand davon aus, dass die Gesamtkosten für das Großprojekt bei über vier Millionen Euro liegen werden. Realisiert wird das Bauvorhaben demnach mit Fremdkapital.

Abriss des ältesten Gebäudeteils

Nachdem in den vergangenen Wochen die einzelnen Räume des ältesten der insgesamt drei Gebäudeteile entkernt wurden, ist das zuständige Bauunternehmen momentan in einem ersten Schritt damit beschäftigt, das Gemäuer gegenüber der Kirche abzureißen. Der Grundschule Lohne standen dort bislang einen PC- und Werkraum sowie zwei Betreuungsräume zur Verfügung.

Enger zusammenrücken

Bis zur Fertigstellung des Neubaues heißt es für die knapp 350 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Lohne laut Wellen „nach den Sommerferien enger zusammenzurücken.“ Sobald die Überreste des Abrisses beseitigt sind, starten die Bauarbeiten für den Neubau, erklärte Jörg Peters, Bauamtsleiter im Gespräch mit der Redaktion. Die erste Bauphase soll demnach rund ein Jahr andauern und zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 beendet sein.

Neubau wird versetzt

Mit der Planung des Neubaus wurde das Architekturbüro Krämer und Susok beauftragt. „Da Bernhard Krämer selbst Teil der Schule war, liegt ihm das Projekt am Herzen“, betonte Wellen. Die Baupläne sehen vor, den Neubau um einige Meter zu versetzen und parallel zur Jahnstraße auszurichten. Die Entfernung zur Jahnstraße wird dadurch länger, wodurch die Gefahr für die Schulkinder deutlich minimiert wird. „Des weiteren entsteht auf diese Weise eine Art ‚Einbahnstraße‘“, erklärte Wellen. Die Eltern könnten in Zukunft bequem wenden und ihre Kinder vor der Schule aus dem Auto steigen lassen. Ein zentraler Punkt in den Plänen war zudem die Barrierefreiheit.

Grundschule Lohne vierzügig

„Alle Vorschläge wurden in einem gemeinsamen Arbeitskreis erarbeitet und diskutiert“, so Wellen. Die Grundschule Lohne wird das zweistöckige Gebäude für vier Unterrichtsräume, vier Betreuungsräume sowie zwei Differenzierungs- und Förderräume nutzen. Der Neubau des Kellers steht als Lagerfläche zur Verfügung. „Der Bedarf ist da“, machte der Bürgermeister deutlich. „Die Grundschule Lohne wird auch in den kommenden Jahren vierzügig sein.“

Bislang keine Entscheidung getroffen

Nach Kalkulation der Gemeinde Wietmarschen kostet die Umsetzung der ersten Bauphase rund 1,6 Millionen Euro. In der zweiten Bauphase steht die Sanierung des zweigeschossigen Mittelteils an. Das Gebäude soll hingegen erhalten bleiben. Eine Entscheidung für den dreigeschossigen dritten Gebäudeteil liegt derweil noch nicht vor. Hier wird laut Wellen noch diskutiert, ob das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt oder erhalten bleiben soll.