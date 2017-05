Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen Wietmarschen und die Reformation

Wietmarschen. Eröffnet worden ist kürzlich eine Ausstellung zum Thema „500 Jahre Reformation“ auf dem Stiftsgelände in Wietmarschen neben der Wallfahrtskirche. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober 2017 zu sehen.

Die Ausstellung entstand auf Initiative des Heimatvereins und der Kirchengemeinde St. Johannes Apostel. Sie zeigt aus historischer Sicht die Geschichte und das Schicksal des Klosters und Stiftes Wietmarschen in der Reformationszeit und im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Öffnungszeiten sind samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Führungen sind auf Anfrage möglich. Kontakt: Luise Revermann, Telefon 05925/397.

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Viele Gäste drängten sich in den Fluren und Ausstellungsräumen des Verwalterhauses. Mit viel ehrenamtlichem Einsatz und der Unterstützung öffentlicher Stellen ist hier in den vergangenen Monaten ein kleines Wallfahrtsmuseum mit einer professionell gestalteten Ausstellung vieler Exponate zur Geschichte der Reformation im katholisch geprägten Wietmarschen aufgebaut worden.

Auch Landrat Friedrich Kethorn erinnerte mit seinem Grußwort an die Auswirkungen der Reformation mit ihrer tiefen gesellschaftlichen Spaltung. Inzwischen gebe es aber gerade in der Grafschaft ein gutes ökumenisches Miteinander, das wirkungsvoll praktiziert werde. Er verwies auf die ökumenische Begegnungsstätte Kloster Frenswegen, die von sechs Konfessionen getragen wird.

„Auseinandersetzung mit der Geschichte sehr wichtig“

Als Präsident der Emsländischen Landschaft, die die Ausstellung zur Geschichte Wietmarschens in den Zeiten der Reformation mitfinanziert hat, erklärte Hermann Bröring, die Auseinandersetzung mit der Geschichte sei ein ganz wichtiges Feld, das es zu bearbeiten gelte. Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen würdigte besonders das große ehrenamtliche Engagement, das der Konzeption und dem Aufbau der Ausstellung zugrunde liege. Zudem habe es sich aber auch als sehr hilfreich erwiesen, dass unter den zahlreichen Helfern auch professionelle Kräfte am Werk gewesen seien. Neben dem ehrenamtlichen Einsatz von Andreas Eiynck, dem Leiter des Emslandmuseums in Lingen, für die inhaltliche Gestaltung nannte Wellen unter anderem auch den Einsatz von Altbürgermeister Alfons Eling bei der Aufgabe, „die nötigen Mäuse einzusammeln“.

„Weiteres Highlight auf dem Stiftsgelände“

Die stellvertretende Heimatvereinsvorsitzende Luise Revermann zu Beginn der Eröffnungsfeierlichkeiten in der Wallfahrtskirche: „Ab heute gibt es ein weiteres Highlight im Ensemble des Stiftsgeländes.“ Die Kosten des etwa 50.000 Euro teuren Projektes sind vor allem von der Emsländischen Landschaft, der VGH-Stiftung, der Gemeinde Wietmarschen, dem Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Bistum, Kirchengemeinde und Heimatverein getragen worden.

Zur Einführung der Feierlichkeiten am Ort der Marienverehrung hatte Pastor Gerhard Voßhage gebetet: „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir Maria.“

