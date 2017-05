Schützenfest 2017 Lukas Ahues ist Schützenkönig in Nordlohne

Wietmarschen. Lukas Ahues heißt der neue Schützenkönig in Nordlohne.

Beim Schützenfest in Nordlohne wurden mehrere Mitglieder des Schützenvereins geehrt. Georg Heuer (letztjähriger König), Manfred Dall (als Mitglied des Vorstandes ausgeschieden), Christof Merschel und Ansgar Schulte (25-jährige Mitgliedschaft), Bernhard Schulte (40-jährige Mitgliedschaft) sowie Ludwig Krämer sen. und Gustav Feld (70-jährige Mitgliedschaft).

Das Preis -und Königschießen wurde traditionell durch den alten König und seiner Königin samt Gefolge eröffnet. Sieger des Vereinspreisschießens und somit Vereinsmeister wurde in diesem Jahr erneut Rainer Kremer.

Die ersten Anwärter auf den Königsthron ließen nicht lange auf sich warten und stiegen gleich mit hohen Ringzahlen in den Wettkampf um die Krone ein. Am Ende schafften es fünf Schützen ins Stechen. In einem spannenden Wettkampf setzte sich schließlich Lukas Ahues nach zweimaliger Stechrunde gegen Olaf Thale durch. Er erwählte Lisa Arens zu seiner Königin. Als Ehrenpaare wurden neben Hannes Brüning und Vanessa Bolk auch Dennis Midden und Lena Schrigten durch den König benannt.