Strafe verringert Mann gesteht Ausbremsen auf A 31 bei Wietmarschen

Osnabrück. In einem Berufungsverfahren hat das Landgericht Osnabrück einen 44-jährigen Angeklagten wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt und darüber hinaus ein Fahrverbot von drei Monaten gegen ihn verhängt. Er hatte eingeräumt, auf der A 31 bei Wietmarschen den Fahrer eines anderen Fahrzeugs ausgebremst zu haben.

Es ist knapp ein Jahr her, dass ein heute 20-jähriger Mann zusammen mit zwei weiteren Insassinnen die Autobahn Richtung Emden befahren hatte. In Höhe der Anschlussstelle Wietmarschen hatte er seine Geschwindigkeit wegen einer Baustelle auf 80 Kilometer pro Stunde reduzieren müssen. In diesem Moment war hinter dem Opel Corsa des Zeugen mit hoher Geschwindigkeit ein Audi A5 aufgetaucht. Dessen Fahrer war der Vordermann augenscheinlich zu langsam gewesen, weshalb er mehrfach dicht aufgefahren war. Der Zeuge hatte sich jedoch nicht provozieren lassen und die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten.

Nach Ende der Baustelle hatte der Audi-Fahrer aus Rheine Gas gegeben, überholte den Corsa und setzte sich vor ihn. Danach hatte er das Tempo dermaßen verlangsamt, dass der Corsa-Fahrer zum Überholen ansetzte, was aber nicht gelungen war, weil der Audi-Fahrer wieder beschleunigte. Als der Opel wieder auf die rechte Spur einscherte, hatte der Audi unvermittelt stark gebremst, sodass der Fahrer hinter ihm nur mit Mühe einen Auffahrunfall vermeiden konnte.

Berufung vor dem Landgericht

Im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht bestritt der Angeklagte jegliche Beteiligung an dem Zwischenfall. Doch das Schöffengericht hatte den drei Zeugen Glauben geschenkt und ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu 4800 Euro Geldstrafe sowie dem Entzug der Fahrerlaubnis für einen Zeitraum von neun Monaten verurteilt.

Auf seine Berufung hin wurde nun noch einmal vor dem Landgericht verhandelt. Gleich zu Beginn hatte die Vorsitzende der 23. kleinen Strafkammer deutlich gemacht, das Strafmaß aus der Erstinstanz für angemessen zu halten. Anders sähe es bei einer geständigen Einlassung des Angeklagten aus. „Wenn er sich zu seiner Verantwortung bekennt, kann man davon ausgehen, dass er eine Lehre aus seinem Verhalten gezogen hat“, erklärte die Vorsitzende und stellte in den Raum, unter Umständen könne dann eine Verurteilung wegen Nötigung in Betracht kommen.

Ernsthafte Entschuldigung

Nach einer Beratungspause mit seinem Verteidiger räumte der 44-Jährige schließlich ein, zum fraglichen Zeitpunkt auf der Autobahn unterwegs gewesen zu sein. Auch wollte er nicht mehr ausschließen, stark abgebremst zu haben.

Dieses Eingeständnis war ausschlaggebend, ebenso wie seine ernsthafte Entschuldigung bei dem als Zeuge auftretenden Corsa-Fahrer sowie seine bisher unbescholtene Lebensweise. Die Kammer entschied auf Nötigung und sprach ein Fahrverbot von drei Monaten aus, beließ es aber bei der Höhe der Geldstrafe. Noch im Gerichtssaal erhielt der Angeklagte seinen nach dem Zwischenfall eingezogenen Führerschein zurück.