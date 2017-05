Jubiläum mit Tag der offenen Tür 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schwartenpohl

Schwartenpohl. Die Freiwillige Feuerwehr Schwartenpohl besteht in diesem Jahr 75 Jahre. Aus diesem Grunde feiert man dieses Ereignis am Sonntag, 28. Mai mit einem „Tag der offenen Tür“ zu dem die ganze Bevölkerung aus Nah und Fern eingeladen ist.

Die Ortsfeuerwehr Schwartenpohl wurde im April 1942 von 13 Kameraden gegründet. Anfangs diente ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA), der zuerst von Pferden und später von den Traktoren der Landwirte gezogen wurde, als Transportmittel für die Tragkraftspritze, die Schläuche und das sonstige Material.

Der TSA war zuerst in einer Wellblechgarage untergebracht. 1962 wurde in der neuen, kleinen Siedlung ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut, das bis 1983 als Unterkunft für die Wehr diente. Im Jahr 1964 wurde der TSA durch einen Ford Transit ersetzt. Die Entwicklung ging weiter voran und 1974 schaffte man ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Ford Transit mit Staffelbesatzung an.

Neues Feuerwehrhaus gebaut

Aber nicht nur bei den Fahrzeugen gab es eine positive Entwicklung, auch die Mitgliederzahlen stiegen. So wurde 1983 ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Straße Altschwartenpohl gebaut, das den gewachsenen Anforderungen gerecht wurde. Bereits im Jahr 1990 wurde das TSF durch ein zu damaliger Zeit als modern zu bezeichnendes Löschgruppenfahrzeug LF 8 für eine Gruppenbesatzung ersetzt.

Großer Veranstaltungsraum

Da im Herbst 1991 die einzige Gaststätte Knippen an der L 67 geschlossen wurde, kam der Wunsch nach einem Versammlungs- bzw. Veranstaltungsraum in der Schwartenpohler Bevölkerung auf. Die Gemeinde folgte den Wünschen der Schwartenpohler und es wurde 1993 ein großer Raum angebaut der, neben der Feuerwehr, jedem Schwartenpohler Bürger für Feierlichkeiten und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung steht. Einige Jahre trafen sich hier regelmäßig Krabbel- und Frauengruppen. Aber auch viele Festlichkeiten werden bis heute in den Räumen gefeiert.

Neue Fahrzeughalle

2012 wurde dann der Antrag an die Gemeinde gestellt, das vorhandene LF 8 durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Da die vorhandene Fahrzeughalle nicht mehr den geforderten Ansprüchen entsprach, wurde im Jahr 2014 eine neue Fahrzeughalle angebaut. Diese Arbeiten wurden, wie schon so oft, zum größten Teil in Eigenleistung ausgeführt, wobei die Ortsfeuerwehr von allen Schwartenpohlern unterstützt wurde.

Neues Löschfahrzeug LF 10

Im Juni 2016 wurde dann in einer Feierstunde das neue Löschfahrzeug LF 10 offiziell in Betrieb genommen. Das neue Fahrzeug mit Gruppenbesatzung (1/8) bietet die Möglichkeit, einen ersten Trupp bereits auf der Anfahrt mit Atemschutzgeräten auszurüsten. Es hat einen 1200-Liter Wassertank und weitere technische Einrichtungen und ist somit für den Ersteinsatz optimal geeignet. Heute ist die Ortsfeuerwehr Schwartenpohl eine Wehr mit Grundausstattung, bestehend aus 27 Mitgliedern in der Einsatzabteilung und 9 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung.

Tag der offenen Tür

Am Himmelfahrtstag feierten die Feuerwehrleute mit Gästen im internen Rahmen ihr Jubiläum. Am Sonntag ist die Bevölkerung ab 11 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Es wird gegrillt und nachmittags gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Torwandschießen und weitere Aktivitäten.