Die beiden gebürtigen Dreierwalder, Kai Kramer und Lukas Koll (von links) mit ihrem neuen Spiel „Korkenkurling“, das sie über ihre Homepage vermarkten.

Andreas Winnemöller

Hörstel. Kai Kramer und Lukas Koll aus Dreierwalde haben ein Trinkspiel entwickelt und eines vorweg: Das Spiel ist mit alkoholfreien Getränken durch Kinder erprobt.

Wann sonst hätte eine solche Idee schon entstehen sollen, als an einem geselligen Abend, an dem man gemütlich bei einem Bierchen zusammensaß. Genau an einem solchen Abend kam den beiden gebürtigen Dreierwaldern Kai Kramer und Lukas Koll die