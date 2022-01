Baumesse in Lohne weicht wegen Corona in den Sommer aus

Infos zu Haus, Hof und Garten liefern soll die Baumesse in Lohne. Im Sommer 2022 findet sie wegen Corona erstmals unter freiem Himmel statt. (Symbolfoto)

Bernd Wüstneck/dpa

Wietmarschen. Um strengen Corona-Vorgaben für Besucher und Aussteller zu entgehen, wird die Baumesse in Wietmarschen-Lohne verschoben: Im Sommer 2022 wird sie unter freiem Himmel stattfinden.

Stattgefunden hatte die Messe zuletzt im Januar 2020 in der Mehrzweckhalle in Lohne, Premiere hatte sie 2019 gefeiert. Vor zwei Jahren präsentierten mehr als 30 Aussteller Informationen und Produkte rund ums Haus, den Hof und den Garten. We