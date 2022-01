Wenn die Fahrzeuge der Feuerwehr Lohne ausrücken, dann bedeutet das für die Ehrenamtler immer auch viel Papierkram. Nico Fehrmann hat das den Spaß an der Aufgabe als Ortsbrandmeister genommen.

Feuerwehr Lohne

Wietmarschen. Paukenschlag bei der Feuerwehr Lohne in Wietmarschen: Ortsbrandmeister Nico Fehrmann will sein Amt Anfang 2023 niederlegen. Er hat wegen zunehmender Bürokratie den Spaß an dem Ehrenamt verloren.

Das hat Fehrmann in der Jahresdienstversammlung angekündigt, die wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfand. Fehrmann hatte das Amt am 1. Mai 2013 zunächst kommissarisch übernommen, nachdem sein Vorgänger Frank Knöpker zum Regie