Endlich wieder zu Hause in Uelsen ist die kleine leukämiekranke Tilda. Sie genießt das Schaukeln im heimischen Garten.

Familie

Uelsen. Große Freude bei Christian und Lisa und ihrer kleinen leukämiekranken Tochter Tilda Sophie aus Uelsen. Die drei haben sechs Wochen nach der Stammzellspende das Krankenhaus verlassen und sind wieder zu Hause.

Nach Wochen und Monaten im Krankenhaus ist die junge Familie glücklich, endlich wieder in den eigenen vier Wänden angekommen zu sein. Bis dahin hatten Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte zunächst in Münster, dann in Oldenburg un