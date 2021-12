Diskotheken in der Grafschaft Bentheim wegen Corona geschlossen

Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Diskotheken im Landkreis Grafschaft Bentheim ab sofort vorerst für 14 Tage geschlossen (Symbolfoto).

Christoph Schmidt/dpa

Nordhorn . Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen die Diskotheken im Landkreis Grafschaft Bentheim ab sofort für mindestens 14 Tage schließen.

Dies haben Landkreis und Polizei laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung nach gemeinsamen Beratungen am Freitag beschlossen.Hochdynamisches InfektionsgeschehenDie Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlan