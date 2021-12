„Ich freue mich jeden Abend über die holländischen Gäste, die zu uns kommen“, erzählt „Index“-Betreiber Holger Bösch.

Lino Mirgeler/dpa

Hardenberg/Uelsen/Schüttorf. Corona hat das Partyleben in den Niederlanden lahmgelegt. Jetzt zieht es Feierwütige in die Clubs jenseits der Grenze. Ordnungsbehörden sind machtlos.

In Deutschland wird aktuell noch bis tief in die Nacht getrunken, getanzt und mitgesungen. Viele junge Niederländer zieht es daher in die Clubs jenseits der Grenze. Den niederländischen Ordnungsbehörden, vereint unter anderem in der Veiligh