Unbekannte legen Giftköder in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim aus

Unbekannte haben in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim präpariertes Fleisch als Giftköder ausgelegt. Nun werden Tatzeugen gesucht.

Florian Schuh/dpa

Neuenhaus. Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim aus präpariertem Fleisch bestehende Giftköder ausgelegt. Die Polizei sucht nun Tatzeugen.

Der oder die Täter haben nach Angaben der Polizei die Giftköder in der Nacht von Freitag auf Samstag in Neuenhaus im Bereich der Prinzenstraße und der Spechtstraße ausgelegt.Unbekannte Substanz in WurstformLaut einer Sprecherin der Polizeii