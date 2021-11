Krankenwagen mit schwangerer Patientin verunglückt in Nordhorn

Ein Krankenwagen ist in der Nacht zum Montag auf der B403 in Nordhorn von der Straße abgekommen. Die drei Insassen wurden dabei leicht verletzt, darunter eine schwangere Patientin.

Nordhorn. Ein Krankentransportwagen ist am frühen Montagmorgen, 22. November, in Nordhorn-Hestrup verunglückt. Die drei Insassen mussten im Krankenhaus behandelt werden, darunter eine schwangere Patientin.

In der Nacht zum Montag kam es auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein Krankentransportwagen war nach Angaben der Polizei gegen 2.10 Uhr auf der B403 in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache