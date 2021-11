Neue Impfstation des DRK ab Donnerstag in Nordhorn

Eine Dauerimpfstation wird in Nordhorn eingerichtet. Dabei wird unter anderem auch die dritte Impfung, die sogenannte Boosterimpfung, an Impfwillige verabreicht. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab 12 Jahren.

Daniel Karmann

Lohne. In Nordhorn haben ab Donnerstag, 25. November, Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich an einer neuen Impfstation ohne Terminvergabe impfen zu lassen.

Für Bürger wird es ab dem 25. November 2021 in der Grafschaft ein Dauerimpfangebot geben. Dann eröffnet das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Grafschaft Bentheim, im Auftrag des Landkreises eine Impfstation in Nordhorn in der Firnhaberstraß