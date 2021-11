Bei dem Unfall in Wietmarschen am Mittwochmorgen ist ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Jörn Martens

Wietmarschen. Am Mittwochmorgen ist ein 56-Jähriger bei einem Autounfall in Wietmarschen schwer verletzt worden. Beim Abbiegen hat eine Frau ihn übersehen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Straße Baierort in Wietmarschen. Eine 41-Jährige war gegen 8.15 Uhr in ihrem VW auf der Poststraße unterwegs. Als sie nach links in die Straße Baierort abbog, hat sie der Polizei zuf