Räumungsverkauf: Modehaus Scholz in Wietmarschen-Lohne schließt

Der Sonderverkauf hat bereits begonnen: Das Modehaus Scholz in Lohne schließt.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Inhaber-Familie Scholz hat beschlossen ihr Modegeschäft an der Hauptstraße in Lohne aufzugeben. Ein Sonderverkauf hat bereits begonnen. Für die Schließung gibt es mehrere Gründe.

Für die Stammkunden kam er aus heiterem Himmel: Der Brief, mit dem Familie Scholz sie darüber informierte, dass am „3. November der große Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ beginnen sollte. Das Modehaus Scholz an der Hau