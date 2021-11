Modehaus Scholz in Wietmarschen-Lohne schließt im Dezember

Der Sonderverkauf hat bereits begonnen: Mitte Dezember schließt das Modehaus Scholz in Lohne.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Geändertes Konsumverhalten, Sorgen wegen Corona-Pandemie und schwierige Personalsuche: Das sind die Hauptgründe, die Familie Scholz dazu bewegen, ihr Modehaus in Wietmarschen-Lohne zum 18. Dezember aufzugeben.

Für die Stammkunden kam er aus heiterem Himmel: Der Brief, mit dem Familie Scholz sie darüber informierte, dass am „3. November der große Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ beginnen sollte. Das Modehaus Scholz an der Hau