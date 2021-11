Zigaretten und Getränke erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher aus einem Kiosk in Lohne

Silas Stein

Lohne. Auf Getränke und Zigaretten hatten es offensichtlich Diebe abgesehen, die in einen Kiosk in Lohne eingebrochen sind.

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in der Hauptstraße in Lohne zu einem Einbruch in einen Kiosk.Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Wie die Polizei we