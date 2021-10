Unfall in Wietmarschen: Betrunkene Fahrerin verliert Kontrolle über Auto

Bei einem Unfall in Wietmarschen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Autofahrerin aus Lingen leicht verletzt.

Jörn Martens

Lohne. Leichte Verletzungen zog sich eine 53-jährige Frau aus Lingen bei einem Verkehrsunfall in Wietmarschen zu. Sie war unter Alkoholeinfluss gefahren.

Wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht, ereignete sich der Unfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine 53-jährige Lingenerin war gegen 0.05 Uhr auf der Vorgartenstraße mit ihrem VW Golf in Richtung Nordhorn unterwegs. Me