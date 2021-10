83-Jährige stirbt nach Unfall in Nordhorn an ihren Verletzungen

In Nordhorn war eine Frau an einem Rollator von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Am Dienstag ist sie ihren Verletzungen erlegen.

Nicolas Armer

Nordhorn. Eine 83-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall in Nordhorn ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, starb die Frau am Dienstagabend im Ludmillenstift in Meppen.

Der Unfall hatte sich vor einer Woche ereignet. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte am 20. Oktober auf der Veldhauser Straße in Nordhorn die 83-Jährige angefahren und dabei schwer verletzt. Seniorin übersehenDie Autofahrerin war mit ihr