Bäume mit dieser Markierung werden in etwa drei Metern Höhe abgeschnitten, um als Stumpf im Wald zu verbleibenen und verschiedenen Tierarten Unterschlupf im Totholz zu bieten.

Carl Hesebeck

Wietmarschen. Wer das schöne Herbstwetter für einen Waldspaziergang im Lohner Sand an der Grenze zwischen Wietmarschen und Lingen-Schepsdorf nutzen will, sollte in den kommenden Tagen achtgeben: Dort werden Bäume gefällt.

Waldarbeiten im Lohner Sand: Im Bereich der Schutzhütte an der Straße Im Lohner Sand beginnen am Mittwoch, 27. Oktober, Fällarbeiten. Dabei werden vor allem Kiefern gefällt, um den Kronen der darunter stehenden Douglasien, Buchen, Birken un