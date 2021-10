Viel Spaß beim Häckseltag in Lohne hatten Max und Marie auf dem alten Lanz Bulldog aus dem Jahre 1947 von Jan Heinz Knoop aus Nordhorn.

Caroline Theiling

Lohne. Rund 1000 Besucher nutzten das sonnige Herbstwetter, um in Lohne beim Maishäckseln mit historischen Fahrzeugen dabei zu sein. Am Ende gab es viele leuchtende Kinderaugen und rund 6500 Euro für das Kinderhospiz Löwenherz.

Die Initiative kam vom dem Lohner Stefan Weß, der die Ackerfläche seines Resthofes an der Fledderstraße in Lohne verpachtet hat. Der Lohner war in den vergangenen Jahren beruflich oft in Indien und Brasilien. "Wenn man aus solchen Ländern w