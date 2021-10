Mit Hochdruck arbeiten Techniker daran, die Störung bei der Internet- und Telefonnutzung bei 232 Haushalten im Ortsteil Wietmarschen zu beheben. Das hat ein Vodafone-Sprecher versichert.

Christoph Hardt/ www.imago-images.de

Wietmarschen. 232 Haushalte im Ortsteil Wietmarschen sind von Störungen des Internets und des Telefons betroffen gewesen. Am Dienstag konnte das Problem laut Vodafone behoben werden.

Einem Sprecher von Vodafone zufolge gab es seit Freitag die Störungen in einem kleinen Teil des Kabelnetzes in Wietmarschen. In einem Streckenabschnitt sei leider ein lokaler Rückwegstörer aktiv gewesen. Dadurch sei die Internet-