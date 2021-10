Kinder dürfen Sonntag in Lohne beim Maishäckseln helfen

Mitfahren können die Kinder bei der Maisernte am Sonntag in Lohne auf verschiedenen Traktoren, zum Beispiel auf MB-Tracs oder auf Unimogs.

Heinz Krüssel

Lohne. Auf einem alten Trecker mitfahren, wenn der Mais gehäckselt wird, eine Fahrt mit einem Unimog oder ein Blick von oben auf das Maisfeld. Am Sonntag haben Familien in Lohne die Chance, all das zu erleben.

Zu einem Maishäckseltag mit Oldtimer-Treckern und -Maschinen zugunsten des Kinderhospiz Löwenherz lädt der Verein „Youngtimer Landtechnik im Einsatz“ am Sonntag, 10. Oktober, ein. Die Veranstaltung findet auf einem Acker der Familie Wess an