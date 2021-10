Mühle ziert Kreisverkehr beim Heimathaus in Wietmarschen-Lohne

Eine Mühle begrüßt jetzt dank des Schützenvereins Rupingort die Verkehrsteilnehmer beim Heimathaus Lohne. Stolz darauf sind (von links) die Heinz Hermeling, Thomas Jungedeitering, Sebastian Kuhl, Patrick Kuhr, Lucas Kuhr und Stefan Merschel.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Neuer Blickfang in Wietmarschen-Lohne: Eine Mühle ziert jetzt dank des Schützenvereins Rupingort den Kreisverkehr beim Heimathaus.

Sogar eine Einweihungsfeier mit Vertretern von Kirche und Gemeinde wird es geben. Diese findet statt am nächsten Samstag, 9. Oktober, um 11 Uhr statt. An diesem Wochenende sorgten Vorstandsmitglieder dafür, dass das gute Stück per Lastwagen