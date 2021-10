Was Dein Fanherz begehrt: Yvolve aus Lohne wächst und zieht in Neubau

Ob Super-Mario-Tasse, Videospiele, Brettspiele oder Youtube-Fanartikel: Tausende Produkte hält Ronny Lethmate mit seiner Firma Yvolve nun im Neubau an der A31 in Lohne vor.

Sebastian Hamel

Wietmarschen. Zocker, Mangafreaks, Serienjunkies, Youtube-Fans, „Nerds“: Das sind die Kunden des Fanartikel-Anbieter Yvolve. Das Geschäft brummt, die Firma ist nun an der A31 in Lohne gewachsen – und auch ein Outlet ist in Planung.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche und wieviele Produkte Yvolve verkauft.Was die Firma mit EMP zu tun hat.Wie groß das neue Outlet und die „Play- und Eventarea" werden sollen.