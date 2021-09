Mann wird in Nordhorn von mehreren Autos erfasst und getötet

Mit der Absicht, Suizid zu begehen, befand sich ein Mann am Sonntag in Nordhorn auf der B213. Er wurde von mehreren Autos erfasst und getötet.

Nordhorn. Mit der Absicht, Suizid zu begehen, befand sich ein Mann am Sonntag in Nordhorn auf der B213. Er wurde von mehreren Autos erfasst und getötet. Es gibt Hinweise, dass ein Autofahrer einfach weiterfuhr.

Der Vorfall hat sich gegen kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend auf der Osttangente (B213) der Stadtumfahrung Nordhorn, in Höhe der Brücke Wehrweg, ereignet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich gegen kurz nach 20 Uhr ein Mann in s