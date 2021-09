Heftiger Streit zwischen Parteien wegen Wohnbebauung in Wietmarschen

Welche Vorgaben sollen künftig für Bauten an der Hauptstraße in Lohne gelten? Darüber waren sich die Parteien im Wietmarscher Planungs-, Bau- und Umweltausschuss nicht einig.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Welche Formen der Wohnbebauung sollen in den Ortskernen von Wietmarschen und Lohne zulässig sein? Darüber ist der Streit zwischen CDU und SPD eskaliert.

Die SPD der Gemeinde Wietmarschen ist in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses mit ihren Alternativvorschlägen für neue Richtlinien zur Bebauung in den Ortskernen von Wietmarschen und Lohne am Widerstand