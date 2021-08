120 Einsatzkräfte vor Ort: Halle in Nordhorn nach Feuer zerstört

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Freitag einen Brand in Nordhorn gelöscht.

Tim Henrichs

Nordhorn. Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Freitag einen Brand in Nordhorn gelöscht. Die Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

Verletzt wurde nach Angaben der Rettungskräfte niemand. Betroffen war ein Gebäude auf dem Gelände des Bauunternehmens Beton- und Monierbau (B+M). Fenster und Türen schließenDie Behörden haben die Anwohner unter anderem mit Rundfunkdurchsage