Brand bei einer Firma in Wietmarschen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Firma an der Straße Am Ruhning in Wietmarschen brannten am Mittwochabend ein Bauwagen und eine angrenzende kleine Halle.

Hermann Bojer

Wietmarschen. Bei einer Firma in Wietmarschen hat es am Mittwochabend gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Hermann Bojer Glück im Unglück hatte am Mittwochabend eine Firma in Wietmarschen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand in einer kleinen Halle schnell zu löschen, sodass größerer Schaden verhindert wurde. N