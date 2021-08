Mehrgeschossiger Wohnungsbau ist schon jetzt an der Hauptstraße in Lohne möglich. Die SPD will diesen forcieren.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Welche Bebauung soll in den Ortskernen von Wietmarschen und Lohne möglich sein? Dazu hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat neue Vorschläge unterbreitet.

Laut Pressemitteilung wollen die Sozialdemokraten die Vorschläge zum Thema Wohnungsbau in die nächste öffentliche Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 8. September einbringen. In der Sitzung des Fachausschusses am