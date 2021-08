Großer Andrang bei Aldi-Eröffnung in Wietmarschen-Lohne

Großen Andrang verzeichnete der Aldi-Markt in Wietmarschen-Lohne bei der Wiederöffnung am Montag.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Gemeinsam mit Hunderten von Kunden hat das Aldi-Team am Montag seinen neuen Markt in Wietmarschen-Lohne an der Lohner Straße 1 eröffnet.

Das bisherige Gebäude am gleichen Standort war abgerissen und durch einen Neubau ersetzt worden. Ziel war es, im Zuge der Modernisierung die Verkaufsfläche von 800 auf 1200 Quadratmeter zu vergrößern, und die Deckenhöhe von drei a