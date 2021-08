Luca Richter gibt Kriegsgefangenen in Wietmarschen ihre Namen zurück

Luca Richter von der Gemeinde Wietmarschen hilft dabei, die Namen der sowjetischen Kriegsgefangenen zu ermitteln, die auf dem Lagerfriedhof in Füchtenfeld beigesetzt sind.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Mindestens 245 sowjetische Kriegsgefangene sind auf dem Friedhof des Emslandlagers Wietmarschen im Ortsteil Füchtenfeld bestattet. Sie sollen ihre Namen "zurückbekommen". Dabei hilft der 20-jährige Luca Richter.

Der angehende Verwaltungsfachangestellte aus Nordhorn, der bei der Gemeinde Wietmarschen eine Ausbildung absolviert, betritt die "Kriegsgräberstätte" in Füchtenfeld an der Ecke Breslauer Straße/Berliner Straße in Füchtenfeld. Die