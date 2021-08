Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag der Fahrer dieses VW T Cross bei einem Unfall auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Lingen.

Hermann Bojer

Wietmarschen. Schwere Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A31 in Wietmarschen-Lohne in Höhe der Anschlussstelle Lingen erlitten.

Hermann Bojer Mit dem Schrecken kamen die Insassen dieses VW Tiguan davon. Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer eines VW T Cross um 16.55 Uhr auf die A31 in Richtung Oberhausen auffahren. Dabei kollidier