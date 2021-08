Thorsten Peters steht an der Stelle, wo ein Turm für Richtfunk und 5G-Mobilfunk am Rande der Siedlung Rükel werden soll. Dagegen wehren er und weitere Anlieger sich. Im Hintergrund ist sein Haus zu erkennen.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Bewohner der Siedlung Rükel in Wietmarschen wehren sich gegen einen Richtfunkturm für schnelles Internet, der an der Straße Am Geestkamp aufgestellt werden soll. Darauf fänden auch 5G-Mobilfunkantennen Platz.

Darauf haben die Bürger Thorsten Peters, Stefan Greiving, Matthias Bruns und Jürgen Schomaker in einem Gespräch mit unserer Redaktion verwiesen. Peters wohnt an der Straße Am Geestkamp. Nachdem die Meppener Firma EmslandTel.Net in Abstimmun