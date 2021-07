5000 Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen der Tennisabteilung von Union Lohne in den vergangenen fünf Jahre in die nun schmucke Anlage gesteckt.

Union Lohne

Wietmarschen. Bergab ging es mit dem Tennissport bei Union Lohne – bis vor fünf Jahren. Seitdem sind die Mitgliederzahlen wieder stark gestiegen. Die Ehrenamtlichen haben viel bewegt – und ein Schmuckstück geschaffen.

Uwe Hüsken erinnert sich noch genau, was vor gerade einmal fünf Jahren auf den Tennisplätzen in Lohne los war. Sechs Leute spielten noch aktiv, meist nur donnerstags. "Die Zahl der Mitglieder lag unter 50“, erinnert er sich an den Sommer 20