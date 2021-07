Nordhorn. Der „Twente-Catering“-Chef Mark Fox aus Denekamp verlegt Hochzeitsfeiern, die unter den geltenden Corona-Regeln der Niederlande leiden, nach Nordhorn. „Hier kannst du immer noch tanzen.“

Vergangene Woche hatte Fox, Manager der gleichnamigen Hochzeitslocation in Denekamp, ​​eine Idee, wie er gebeutelten Brautpaaren doch noch den schönsten Tag ihres Lebens bescheren kann. Die Lösung? Sie liegt in der Nähe, in Deutschland. Das berichtet die niederländische Tageszeitung Tubantia.

Seit der Verschärfung der Corona-Regeln in den Niederlanden am 9. Juli sind lange Partys bei Hochzeiten in den Niederlanden praktisch nicht mehr möglich. Das frustriere viele Brautpaare, für die das Fest nach der Zeremonie der Höhepunkt der Hochzeit sein solle. In Deutschland seien die Regeln anders, sagt Fox. „Bei uns ist jeder verpflichtet, auf einem Stuhl zu sitzen, und jede Form von Unterhaltung ist untersagt. Das will niemand. Die Leute wollen tanzen. Das ist in Deutschland noch möglich.“

„Viele Kontakte über die Grenze“

Der Unternehmer beschloss daher zu prüfen, was möglich ist. „Zwei Kilometer entfernt kann man einfach tanzen, und das hat sich verrückt angefühlt. Wir machen auch viele deutsche Hochzeiten und haben daher viele Kontakte über die Grenze. Innerhalb von 24 Stunden hatten wir einen Saal in Nordhorn arrangiert. Das ist jetzt hergerichtet und bereit für Abendpartys.“

In der Hochzeitslocation in Denekamp sind für diesen Sommer insgesamt 21 Hochzeiten geplant. Zwei niederländische Brautpaare haben sich bereits für die Grenzlösung angemeldet, ebenso einige deutsche Paare. Fox sagt:

„Einer von ihnen ist DJ und muss auf seiner Party einfach Musik haben.“

Sie werden tagsüber im Restaurant Fox in Denekamp feiern, wo auch die Zeremonie stattfindet. Gegen Abend zieht die Hochzeitsgesellschaft dann nach Deutschland um.

Enormes Leid verursacht

Wie wichtig die Feier für die Brautpaare ist, ist laut dem Unternehmer nicht zu unterschätzen. „Die Leute verbringen manchmal ein Jahr damit, sich vorzubereiten, vom Fotografen bis zum Ring. Wenn sie ihre Hochzeit zum dritten Mal verschieben müssen, lässt der Spaß nach. Die neuen Maßnahmen haben enormes Leid verursacht. Einige Brautpaare hörten am Freitagabend, dass ihre Party einen Tag später nicht stattfinden kann. Das ist schmerzhaft.“

Dass er mit seiner Deutschland-Kampagne buchstäblich auf der Grenze balanciert, erkennt auch der Catering-Chef, der zugleich Vorsitzender der Dinkelland-Abteilung von „Koninklijke Horeca Nederland“ ist. Die neuen Beschränkungen haben natürlich einen Grund, die Gemeinde Dinkelland hat sich in den vergangenen Wochen zum Corona-Hotspot entwickelt.

„Wir wollen niemanden gefährden“

„Irgendwann wird die Grenze überschritten“, gibt Fox zu. „Wir wollen niemanden gefährden oder es auf die Spitze treiben. Aber nach eineinhalb Jahren ist man als Unternehmer auch im Überlebensmodus. Dies wollen wir verantwortungsvoll tun. Ich breche damit keine Regel, das möchte ich klarstellen. Wenn ich dieses Wochenende in die Disco ‚Index‘ gehen möchte, kann ich das auch tun. Dreitausend Leute gehen da rein.“

Er halte sich dabei an deutsches Recht für Abendpartys, betont er. Das heißt: maximal hundert Personen im Raum und Zutritt nur mit Impfpass oder aktuellem negativen Corona-Test. Dies werde am Eingang streng kontrolliert.

Strenge Kontrollen

„Eine Hochzeit ist eine Gruppe, die den ganzen Tag zusammen bleibt. Onkel und Tanten sind alle geimpft, ebenso viele junge Leute. 80 bis 90 Prozent unserer Bevölkerung sind geimpft, der Rest muss getestet werden. Alles in Deutschland ist auch darauf ausgelegt, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, oder? Wir denken, dass dies sicher möglich ist. Es nützt mir nichts, wenn ich später ein Superspreader bin. Das ist das Letzte, was ich will.“